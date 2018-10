CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Ottobre 2018, 08:36

A Santa Chiara i topi hanno sfrattato i bambini. In estate, quelli che giocavano nel parco del Monastero, chiuso per due mesi fino ad agosto, ora quelli dell’adiacente scuola Oberdan: dal 12 settembre, quasi un mese dopo la data prevista di inizio dell’anno scolastico, il plesso resta per metà inagibile. L’istituto comprensivo di via piazza del Gesù è rimasto completamente chiuso fino a fine settembre per la presenza degli ospiti indesiderati. Ma se dopo un primo intervento di derattizzazione, i circa duecentoventi scolari della primaria si arrangiano al secondo piano con i turni, saltando le lezioni una volta alla settimana (ci sono soltanto dieci aule per dodici classi), quelli dell’asilo, circa 80 bimbi di età compresa fra i 3 e i 6 anni, sono rimasti fuori. Con grande e comprensibile disappunto dei genitori.