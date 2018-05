Domenica 13 Maggio 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 13:22

ANACAPRI - Topi d'appartamento in azione ad Anacapri, in una traversa di Piazza Diaz, a pochi passi da un circolo ricreativo. Ieri in pieno giorno, nel corso della mattinata, una o più persone si sono introdotte in un'abitazione ed hanno cominciato a rovistare recuperando oggetti in oro del valore di alcune centinaia di euro. Al ritorno a casa i proprietari si sono accorti di aver subito il furto ed hanno chiamato i carabinieri presentando la denuncia. Indagini sono state avviate nella speranza di risalire ai responsabili. Il caso ha voluto che il furto di ieri sia avvenuto a poche decine di metri dalla chiesa di Santa Sofia dove due mesi fa qualcuno, anche in quel caso in pieno giorno, rubò una piccola statua in bronzo raffigurante San Pietro.