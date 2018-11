Sabato 24 Novembre 2018, 19:49

Il video che vi proponiamo ci è stato inviato da un lettore che, durante una passeggiata nei giardini del Molosiglio, è stato quasi accerchiato da una decina di topi che attraversavano il vialetto principale che conduce in via Acton.«Con questo filmato voglio denunciare tutti coloro che si occupano o si dovrebbero occupare della nostra Città, dal primo cittadino all’ultimo dipendente del comune, che non vedono o non vogliono vedere una situazione di tale degrado a due passi dal porto di Napoli e dai loro stessi uffici», dichiara il lettore che ha vissuto questa triste esperienza.I giardini del Molosiglio sono pubblici, frequentati anche da tanti bambini e adolescenti, e da troppo tempo sono in una situazione di incuria e abbandono. E’ bene ricordare che nelle immediate vicinanze c’è la sede di un prestigioso e antico circolo nautico e a cinquanta metri c’è il Molo Beverello,dove attraccano gli aliscafi destinati alle isole, frequentato tutti i giorni da migliaia di turisti.