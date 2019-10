Topi a scuola, studenti in rivolta davanti al liceo don Milani di San Giovanni a Teduccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoppia la protesta tra glidel liceo don Lorenzo Milani di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Oggi i ragazzi sarebbero dovuti rientrare nelle aule dopo l'intervento di derattizzazione e di disinfezione dei locali in cui sono stati trovati i. Dopo lo stop di mercoledì 30, quindi, la campanella è tornata regolarmente a suonare alle 9 di questa mattina ma gli scolari hanno disertato le lezioni.I giovani, infatti, hanno manifestato, con tanto di fumogeni e diversi cartelli, all'esterno dell'istituto di fronte al parco Massimo Troisi perché credono che gli interventi messi in campo nelle ultime ore non sono stati sufficienti a risolvere il problema e sono convinti che i ratti siano ancora presenti nella sede centrale. Per questo chiedono un nuovo intervento degli operatori dell’Asl per la verifica della pulizia ma anche più attenzione alle condizioni dei servizi igienici. In più hanno chiesto delle delucidazioni sulla sicurezza della succursale in merito ai piano di evacuazione in caso di emergenza.La presenza dei topi ha creato panico anche tra i genitori che questa mattina sono arrivati a scuola per avere dei chiarimenti su quanto sta accadendo in queste ore. A spiegare cosa è successo è il dirigente scolastico dell'istituto di viale Due Giugno. La professoressa Angela Viola precisa innanzitutto che la scuola ha messo in campo ogni azione necessaria per risolvere il problema. L'altro giorno, mentre i giardinieri erano a lavoro per la manutenzione del verde nel cortile dell'istituto, alcuni ratti sono usciti dai rovi e si sono intrufolati nel liceo. Le lezioni sono state subito sospese e il giorno dopo - ovvero ieri - è stata fatta la derattizzazione nei locali: un intervento che ha interessato l'autorità sanitaria locale. Intanto la preside ha allertato gli uffici della città metropolitana per le operazioni necessarie negli spazi esterni dell'istituto. «La zona è infestata» afferma la Viola che sottolinea la costanza degli interventi di derattizzazione negli spazi di pertinenza del liceo e il degrado che, invece, caratterizza quelli subito a ridosso dell'istituto. In effetti anche la settimana scorsa è stato effettuato un intervento.Il problema dei ratti riguarda anche un'altra scuola posizionata a poche decine di metri dal don Milani. Si tratta dell'istituto Rosario Livatino di via Atripaldi, proprio a ridosso del parco comunale. Nel pomeriggio si procederà alla derattizzazione dei locali scolastici e per questo è stata disposta la sospensione di tutte le attività. Il rientro tra i banchi è previsto, per entrambi gli istituti, per lunedì 4 novembre.