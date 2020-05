Napoli, topi a passeggio in strada nel rione Incis di Ponticelli

Topi in strada in via Italo Calvino, stradina del "rione Incis" a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli. Da tempo, come spiega il residente che ha realizzato il video, i roditori "passeggiano" spesso sul marciapiede antistante l'ufficio postale. Nelle vicinanze ci sono anche diversi negozi tra cui uno in cui si vendono generi alimentari.

La presenza dei ratti è da ricondurre a un dissesto presente sulla strada e, in particolare, sul marciapiede. Dalle immagini si nota l'animale entrare proprio da una buca accanto al cordolo che probabilmente riconduce all'impianto fognario sottostante. A pochi centrimetri c'è un'altra apertura sulla carreggiata da cui pure sembrano provenire i topi che arrivano in strada alla ricerca di cibo. Ad attirarli anche la sporcizia lasciata dai passanti, tra cui molte cartacce.



Evidente la necessità di un intervento di derattizzazione e di pulizia per ripristinare le condizioni di igiene e decoro specie per tutelare la sicurezza delle decine di persone che ogni giorno accedono all'ufficio postale. Altresì necessario intervenire nella pulizia delle caditoie della zona. Nei giorni scorsi il Comune di Napoli è intervenuto nel ripristino dei tombini in viale Walt Disney , non lontano da via Italo Calvino: si resta in attesa del recupero delle aiuole a verde completamente abbandonate.