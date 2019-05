Giovedì 30 Maggio 2019, 08:01 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 08:11

Ancora degrado e pericolo per la salute dei cittadini al Vasto, dove ormai i topi camminano in strada. L’ultimo avvistamento - fotografato e filmato dai residenti - è avvenuto su un marciapiede in Via Genova lungo il quale è stato visto scorrazzare un grosso ratto. L’animale ha messo letteralmente in fuga la gente del posto ma ha anche confermato l’allarme igienico lanciato da chi vive in zona.«Da tempo chiediamo una derattizzazione ed un controllo del territorio. Continuamente vengono abbandonati rifiuti in strada e questo, soprattutto in questo periodo richiama i topi. Non è il primo che vediamo camminare in strada e crediamo che non sarà l’ultimo. Vogliamo interventi immediati per la tutela dell’ambiente e della nostra salute».