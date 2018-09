Topo d'auto fermato nel Napoletano: nel borsello il kit dello scasso

Giovedì 27 Settembre 2018, 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella serata del 25 Settembre gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno arrestato Gennaro Ardimento, napoletano 44enne, pregiudicato, per il reato di tentato furto.I poliziotti lo hanno notato in via Senatore Pezzullo mentre, con fare sospetto, armeggiava all’interno dell’abitacolo di una vettura. Gli agenti sono intervenuti prontamente e hanno accertato che il 44enne era intento a scassinare il blocco di accensione della vettura. Il malvivente aveva già estratto lo stereo, danneggiando l’intero cruscotto, e stava cercando di manomettere l’impianto elettrico della centralina di accensione.All’interno del suo borsello, i poliziotti hanno rinvenuto alcuni oggetti atti allo scasso tra cui pinze, chiavi speciali, viti esagonali, cacciavite. Ardimento è stato arrestato e a seguito del rito per direttissima celebrato ieri, è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione e alla multa di 300 euro.