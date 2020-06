Topo d'appartamento arrestato ai Quartieri Spagnoli: è stato il vicino di casa a dare l'allarme

Un immigrato dell'Afghanistan, specialista in furti in abitazioni, è stato arrestato dai carabinieri all'alba di ieri in un'abitazione al corso Umberto I di Napoli. I militari sono stati chiamati da un cittadino, che era stato svegliato dai rumori provenienti da un appartamento sottostante al suo. Affacciatosi al balcone, aveva notato un uomo che stava forzando una porta-finestra su una terrazza. I militari della stazione Quartieri Spagnoli e del nucleo radiomobile sono entrati nell'appartamento, che era stato messo a soqquadro. Poi hanno rintracciato il ladro, Nasrat Rafilillah, 21 anni, già denunciato in passato, che si era nascosto su un terrazzo adiacente all' appartamento e lo hanno arrestato. L'afghano è stato trasferito in carcere.

