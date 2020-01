Topo morto ma i bimbi mangiano in aula: istituto chiuso tre giorni nel Napoletano

Per tre giorni, a partire da ieri mattina e fino a domani, tutte le attività didattiche dei piccoli alunni dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco, in via Napoli a Volla resteranno sospese per un episodio di scarsa igiene avvenuto negli ambienti scolastici. Niente scuola sia per gli alunni della primaria sia per i più piccoli della materna fino al prossimo lunedì, mentre gli uffici della segreteria didattica resteranno regolarmente aperti ed il personale, compreso quello Ata, sarà al lavoro. La causa dello stop alle attività didattiche - che, tra l'altro, tanto ha fatto infuriare diversi genitori radunatisi tutti al comune dal sindaco - è il rinvenimento di un topo morto in una scuola. La bestiola sarebbe stata rinvenuta già morta all'interno di un'aula da una maestra lo scorso martedì mattina, proprio alla ripresa delle lezioni dopo il lungo periodo delle festività natalizie.



LA POLEMICA

Un episodio che in pochissimo tempo si è sparso a macchia d'olio ben oltre le mura dell'istituto scolastico San Giovanni Bosco: lo spiacevole episodio è stato segnalato da un genitore, che ha due bambini frequentanti la scuola contaminata dalla presenza del topo, anche al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha bollato il fatto come scandaloso. «È inammissibile - dice Borrelli - che durante le feste natalizie nessuno si sia accertato delle condizioni di igiene dell'edificio e che poi le attività siano riprese come se nulla fosse. Ed è ancora più grave che una volta scoperto il cadavere del topo i bambini abbiano trascorso l'intera giornata a scuola, in un ambiente contaminato, toccando banchi, oggetti e pranzando». Dopo la scoperta del topo morto nell'aula, infatti, la classe è stata accorpata a un'altra per consentire il normale proseguimento delle lezioni, così come i bambini avrebbero anche consumato il pasto all'interno della scuola. Solo in seguito, fa sapere Borrelli, il dirigente scolastico, De Vincentis, venuto a conoscenza dell'accaduto, avrebbe deciso di sospendere le attività scolastiche fino a domani per dar luogo a operazioni di pulizia e igienizzazione.



LO STOP

Il sindaco Pasquale Di Marzo, informato dei fatti, ha firmato l'ordinanza che dispone tre giorni di sospensione delle sole attività didattiche per consentire la derattizzazione, lasciando aperta la segreteria poiché vi è anche una sede scolastica secondaria in via Rossi. Il sindaco coglie la palla al balzo per stigmatizzare attaccare l'intera gestione del personale che si dovrebbe occupare della pulizia delle scuole: «È certamente grave che un topo entri in una scuola