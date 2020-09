Camionista napoletano scomparso a Torino: ritrovato solo il camion

Polizia e carabinieri stanno indagando sulla scomparsa di Pasquale Ambrosino, 40enne di Saviano, in provincia di Napoli, che sembra svanito nel nulla a Torino tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre. L'uomo, è un autotrasportatore e il suo camion, un Iveco Stralis bianco, è stato ritrovato parcheggiato nel piazzale tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare, a pochi metri dall'imbocco della tangenziale Nord. La madre di Pasquale è l'ultima persona ad averlo sentito nel tardo pomeriggio del 9 settembre, ma da allora il suo telefono risulta irraggiungibile. Molti gli appelli in rete e sui social in cui si chiede la massima collaborazione, mentre sono stati stampati dei volantini con il suo volto, e le indicazioni di com'era vestito e segni particolari per riconoscerlo.

Ultimo aggiornamento: 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA