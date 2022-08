Nuovi test Arpac, torna balneabile il mare di Sorrento e Sant'Agnello

Poco fa l'Arpac ha annunciato i risultati dei nuovi test eseguiti sui campioni di acqua di mare prelevati alla Marina Grande di Sorrento ed a Punta San Francesco di Sant'Agnello. I valori per quanto riguarda la presenza di batteri fecali sono rientrati nella norma.

E così i sindaci delle due località della Costiera sorrentina, Massimo Coppola e Piergiorgio Sagristani, stanno già predisponendo le ordinanze per revocare i divieti di balneazione in vigore da giovedì scorso, dopo che era stata rilevata la presenza colibatteri nei due tratti di costa. Nelle prossime ore si procederà a rimuovere anche i cartelli affissi per avvisare i bagnanti.