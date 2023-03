Torna Capri Pharma, la tre giorni dedicata al settore farmaceutico

Torna Capri Pharma, una tre giorni dedicata al settore farmaceutico indetto dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, presieduto da Vincenzo Santagada. Giunto alla terza edizione lambirà ogni aspetto del settore farmaceutico, dalla farmacogenomica ai servizi, dall’industria alla forza lavoro, fino alla distribuzione.

L’evento, organizzato in collaborazione con la società CapriMed, si terrà sull’isola campana dal 14 al 16 aprile 2023.



Agorà ideale per alimentare e definire gli aspetti scientifici, politici e istituzionali emergenti attraverso il contributo di esperti e opinion leader della professione. Tra i temi in calendario, si parlerà anche di editoria, elettronica ed evoluzione digitale. lavori avranno inizio il 14 aprile alle 16 con la partecipazione di diverse autorità, quali Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, Marino Lembo, sindaco di Capri, Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli, Enrico Coscioni, presidente dell’Agenas,

Angela Zampella - direttore Dipartimento di Farmacia Unina, Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, e Marta Schifone dalla Camera dei Deputati. Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla farmacogenomica, in una sessione moderata da Raffaele Marzano, in cui interverranno Amelia Filippelli dell’Università di Salerno, Maria Laura Cisale dell’Università di Roma La Sapienza, Enrico Coscioni, presidente dell’Agenas, Giuseppe Cirino, presidente della Società Italiana di Farmacologia, Flavio Garoia, direttore scientifico Ingeno, e Piera Maiolino, delegato Sifo Campania.



Focus quindi il giorno successivo su. servizi, Telemedicina e Industria Farmaceutica con indroduzioni di Vincenzo Santagada e Riccardo Iorio. Ugo Trama, direttore del Servizio farmaceutico Regione Campania, modererà gli speech di Antonio D’Amore, direttore Ospedale Cardarelli, Marco Alessandrini, responsabile divisione Health & Pharma della Banca del Fucino, Giovanni Trombetta dello Studio Guendalini, Anna Rosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, Lorella Lombardozzi, dirigente del Servizio farmaceutico Regione Lazio,



Alessandra Mecozzi, Farmacista Regione Lazio e Luca Sartoretto Verna, AD Sartoretto Verna.

alle 11.30 è previsto un approfondimento sull’industria, con la sessione “Industria farmaceutica, risorsa ed eccellenza italiana”, introdotta da Raffaele Marzano, consigliere dell’Ordine farmacisti di Napoli.

Seguiranno gli interventi di Giovanni Mensorio, presidente della commissione Industria Regione Campania; Vincenzo Maglione, ad di Farmaceutici Damor; Tommaso Casillo, presidente di Soresa; Giorgio Foresti, ad Techdow Pharma Italy; Attilio Bianchi, direttore generale Istituto dei Tumori Pascale;

Pierpaolo Baretta, già sottosegretario di Stato per l’economia e finanza; Ettore Rosato dalla Camera dei Deputati e Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute.



Domenica mattina si apre con un focus su “Previdenza e lavoro autonomo in farmacia: luci e ombre”, moderato da Vincenzo Santagada, con la partecipazione di Emilio Croce, Marco Lazzaro e Pasquale Imperatore, rispettivamente Presidente, direttore generale e consigliere del CdA dell’Enpaf.

PharmaCapri si chiuderà con un momento dedicato alle donne per l’Iran con la partecipazione di Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani e digitali.



Le conclusioni alle 12 del presidente dell’ Ordine dei Farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada.

«Si rinnova un appuntamento che ormai è un punto di riferimento per il settore non solo perché ci consente di confrontarci apertamente con i colleghi di ogni parte del mondo ma anche perché è un’occasione per fare squadra e sistema e alimentare un circuito virtuoso di competenze e di idee» dichiara il presidente Santagada.

Per aderire è possibile scrivere a info@caprimed.com

tel 081 8375841