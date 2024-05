Sport e cultura: il connubio vincente del Giro d’Italia. Per il terzo anno di fila, la gara ciclistica più importante del Paese sceglie Napoli come una delle sue location principali: un evento che porta in dote ricadute più che positive, all’ombra del Vesuvio, in termini di indotto e visibilità. Un momento clou sarà l’arrivo in volata sul lungomare, nella tappa di dopodomani (la nona del Giro ’24). Spiccano poi l’open village al Plebiscito e lo show della carovana rosa a Caivano. Ma il conto alla rovescia vale anche per martedì, quando al centro della tappa ci sarà Pompei, l’altro grande attrattore culturale ed economico del territorio. Le limitazioni al traffico, in città, partiranno domani pomeriggio, con i divieti di parcheggio nelle aree della gara. Le stesse strade saranno vietate alla circolazione domenica.

Partenope si veste di rosa. Le aspettative sono alte, per le due “tappe della bellezza”. Sono 172 i ciclisti per la due giorni promossa da Città Metropolitana: la nona tappa, dopodomani, con arrivo sul lungomare. E la decima, martedì 14 - dopo il riposo di lunedì - con partenza da Pompei. Napoli e la Campania raggiungeranno una platea da 700 milioni di telespettatori potenziali, sparsi nei 190 Paesi collegati dai 5 continenti. Il Giro si mette in vetrina con Napoli, insomma, e Napoli si mette in vetrina col Giro. La tappa del 12 partirà da Avezzano, Appennino abruzzese, per arrivare a Napoli dopo 212 km costeggiando il Tirreno, Minturno, poi il litorale domitio, Campi Flegrei, Lago Patria, Giugliano, il Parco Archeologico di Cuma, il Lago Fusaro, via Panoramica a Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli. Dopo l’Anfiteatro Flavio, i ciclisti entreranno a Napoli da Coroglio. Percorreranno Posillipo, con via Petrarca, via Orazio, via Manzoni per poi planare su Mergellina in via Caracciolo, che sarà percorsa nei due sensi di marcia con un’inversione in piazza Vittoria. La volata finale si disputerà, come nelle scorse due edizioni, in direzione Mergellina. L’altra tappa, la Pompei-Cusano Mutri, di 142 km, partirà dal Parco Archeologico di Pompei, proseguirà per Boscoreale, Poggiomarino, il Parco archeologico naturalistico di Longola del 1300 a.C. La corsa continuerà per Striano, Palma Campania, San Paolo Bel Sito e poi Nola. Finale in direzione Cusano Mutri - Bocca della Selva, dopo aver percorso Camposano, Cicciano, Roccarainola e di Cimitile con le Basiliche Paleocristiane.

Un ritorno di immagine su larga scala, che contribuirà a rafforzare gli anni d’oro del turismo. La pensa così anche il sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi: «Il Giro - ha detto - è uno degli eventi sportivi più rilevanti a livello mondiale ma, soprattutto, è un formidabile strumento di promozione del territorio che ha portato un grandissimo successo in termini di visibilità internazionale. La straordinaria stagione turistica che il territorio sta vivendo è frutto anche di queste azioni che abbiamo messo in campo. Perciò abbiamo voluto che, anche per la 107esima edizione, la corsa rosa facesse tappa qui, con una doppia splendida occasione di promozione della nostra terra. Siamo riusciti in un intento che definirei senza precedenti: portare il Giro a Napoli per la terza volta consecutiva». La Città Metropolitana, oltre agli interventi ordinari e straordinari sulle strade di propria competenza, ha impegnato risorse per la sistemazione delle arterie di gara. La dote economica del Giro non è di poco conto. I numeri emergono dallo studio di Banca Ifis. Secondo l’analisi che espone l’impatto economico della carovana rosa, nel 2023 il Giro ha generato un valore di 2 miliardi. «L’area metropolitana di Napoli è in grado di svolgere un ruolo incredibile, grazie all’enorme patrimonio di bellezza che può offrire a turisti, visitatori e appassionati», argomenta il vicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo. «Del resto - aggiunge il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Sergio Colella - i numeri degli scorsi anni sono davvero impressionanti».

Già nel’ 23 la corsa ha avuto una copertura tv nel mondo di 23.285 ore di trasmissioni tv per un’audience da 694 milioni di persone. 704 testate internazionali e non accreditate. 10,4 milioni di spettatori in strada, di cui 1,3 di under 14. Importanti anche i numeri del Giro digital website e app, che ha fatto registrare una copertura live di 38 milioni (+14% rispetto al 2022). La tappa di Napoli 2023 si è classificata al 3° posto per valore in visibilità Tv mondo, con il 20% di share su Raidue, ben 9 milioni di pagine viste (rispetto alle 5,6 milioni del 2022) e 13,6 milioni di social impression. Uno dei risultati migliori per le tappe non di montagna. «Un appuntamento storico per la nostra città - le parole del sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, consigliere metropolitano al Turismo - stiamo già mettendo insieme tutte le anime, dal Comune al Parco archeologico e all’istituzione ecclesiastica che da noi è molto forte, per valorizzare al meglio questa opportunità».

Le iniziative

L’Open Village sarà aperto al Plebiscito domani dalle 16 alle 23 e domenica dalle 13.30, con la musica di Rtl e l'Orchestra sinfonica dei ragazzi dei Quartieri Spagnoli con protagonista, in particolare, il suonatore di corno Christian Criscuolo. Lunedì la carovana rosa sarà a Cardito e Caivano: il Giro regalerà gadget attraversando, intorno alle 12, Frattamaggiore, Cardito e il Livatino di Caivano, nel nuovo Parco urbano attrezzato dell'ex Centro sportivo Delphinia, teatro delle violenze del branco nei confronti delle due cuginette. A partire dalle 12,30 partirà lo show nel Parco. Oltre a al prefetto Filippo Dispenza e Cirillo, ci saranno l’amministratore delegato di Rcs Sport Paolo Bellino, il direttore del Giro Mauro Vegni e Faustino Coppi. Tornando in città, da oggi alle 19.30 ci saranno il Napoli Bike Festival in Galleria Principe e il Bike Pride sabato 11, dalle 9. Eventi in tutti i comuni interessati dal Giro.