Torna la Festa dei Gigli. A Brusciano balla quello della pace

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, sarà un solo obelisco a ballare domenica prossima a conclusione di una serie di festeggiamenti che avranno inizio mercoledì 24 agosto. Il "Giglio della Pace" sfilerà per le vie cittadine "cullato" da tutti i componenti delle paranze storiche di Brusciano, nel rispetto dei valori Antoniani della fratellanza e della solidarietà.

La festa di Brusciano nasce infatti da un potente sentimento di devozione a Sant'Antonio da Padova che nel 1875 rivolse il suo sguardo miracolo sulla cittadina. Così dopo un lungo periodo di sospensione e sofferenza la ballata dei gigli, seppure in forma ridotta, torna ad emozionare i bruscianesi e quanti sono amanti degli obelischi di legno e cartapesta. "Il giglio della Pace perché dobbiamo fare tesoro di tutto quello che é successo in questi ultimi anni - dice il Sindaco di Brusciano,Giacomo Romano - un pensiero va a chi oggi combatte inspiegabilmente un conflitto bellico e a Sant'Antonio rivolgiamo la nostra preghiera affinché illumini la mente dei governanti. Ma il ricordo va anche a tutti i bruscianesi, e non solo, morti per covid". Nel segno della bruscianesità è il claim che accompagnerà la festa resa possibile grazie anche all'impegno di tutti i capiparanza storici di Brusciano. " Non è stata una decisione semplice e non è stata presa a cuor leggero - ha aggiunto il Sindaco nel presentare il programma- ci è costata tanta fatica sotto tutti gli aspetti, ma la festa mancava da troppo tempo e con lei il fremito che che la città vive attraverso il sentimento di fede e di appartenenza che i gigli rappresentano per ogni bruscianese"