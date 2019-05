Martedì 7 Maggio 2019, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 15:09

TORRE DEL GRECO - Torna in azione la gang degli pneumatici: furti di ruote e cerchioni sono stati registrati in via Montedoro, rione chic di Torre del Greco. I ladri prendono di mira auto nuove e di grossa cilindrata, in particolare modelli molto commerciali come Fiat Panda e Fiat Cinquecento le cui ruote e i cui cerchioni possono essere facilmente piazzati sul mercato nero della ricettazione. In particolare, ad una utilitaria bianca parcheggiata lungo via Montedoro sono state smontate e rubate le quattro ruote.A dare la notizia dei raid sono state proprio le vittime che hanno scattato alcune foto delle vetture vandalizzate e le hanno postate su Facebook come denuncia: «Ladri di ruote in azione nottetempo nella nostra città. In pochi giorni molti episodi si sono verificati nella parte alta di Torre. anche in parchi chiusi e con telecamere - il post nel gruppo Segnaliamo cosa non va a Torre del Greco - Non solo Cinquecento e Panda ad essere particolarmente colpite ma anche Mercedes a via Montedoro nelle ultime ore. Occhio a chi tiene le macchine in strada, sorvegliatele spesso e prendete precauzioni».