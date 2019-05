Torna in pizzeria armato di mazza dopo che gli avevano negato una birra: 28enne ubriaco finisce in ospedale

Giovedì 23 Maggio 2019, 21:39 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 21:44

Rissa in serata in pieno centro a San Giorgio a Cremano. Pochi minuti dopo le 20, un 28enne del posto avrebbe provato ad acquistare una birra in una pizzeria di via Pittore. I dipendenti del locale, notando lo stato psicofisico alternato dell'uomo e sue avances rivolte alla cassiera, gli avrebbero negato la bevanda alcolica invitandolo a uscire.L'uomo, volto già noto alle forze dell'ordine per reati legati al mondo della droga, non si sarebbe tuttavia rassegnato al 'no', tornando poco dopo armato di una mazza per aggredire il proprietario. La situazione è immediatamente degenerata, con almeno tre persone che avrebbero a questo punto bloccato l'aggressore. Nella colluttazione generatasi, proprio il 28enne avrebbe avuto la peggio, riportando ferite al volto che ne hanno reso necessario il trasporto all'ospedale del Mare.Sul posto, oltre all'ambulanza, anche gli agenti di polizia e i vigili urbani. Gli investigatori dovranno ora far luce sull'accaduto per accertare eventuali responsabilità. Nessuno, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe ancora presentato denuncia formale per l'accaduto.