Circumflegrea, tornano alla carica i furbetti del tornello

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 10:59

Sono in ventuno a saltare l’ostacolo in poco più due ore. Ventuno utenti della stazione Eav «La Trencia» di Pianura che di fare il biglietto proprio non ne vogliono sapere. Oltrepassano con facilità la barriera dei tornelli, quasi come se fosse normale. Lo fanno sotto gli occhi di tutti e senza preoccuparsene eccessivamente.Tutto questo accade ad un mese di distanza dalle dichiarazioni del brianzolo Gianluca Brambilla che definì i napoletani «antropologicamente diversi e pronti a non fare il biglietto». Dichiarazioni che scatenarono da subito decine di polemiche tra gli utenti onesti.«Parliamo di una sparuta minoranza», afferma il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio. «La battaglia deve essere sia culturale che tecnica. Vogliamo assumere nei prossimi mesi 350 dipendenti, tra controllori e bigliettai, da impiegare nelle stazioni. Bisogna far capire ai “furbetti” che non la passeranno liscia. È ovvio che sarà necessario anche il supporto delle forze dell’ordine. Tutti dobbiamo cooperare per cambiare le cose».