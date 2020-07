Il sindaco di Ercolano: «Tre nuovi contagi, anzi no»

«Nella giornata di oggi tre nuovi casi di covid-19 tra i residenti a Ercolano. Ad essere risultati positivi al tampone una mamma insieme alle sue due bambine , il padre non è stato contagiato. Le tre risultano asintomatiche, immediatamente sono stati attivati i protocolli sanitari previsti e disposto l'isolamento domiciliare della famiglia sotto sorveglianza dell'Asl». A dare la notizia il primo cittadino di Ercolano Ciro Buonajuto, che ha nuovamente esortato tutti i cittadini a non abbassare la guardia.







A stretto giro, però, dal Comune arriva la smentita: «A differenza di quanto comunicato in precedenza, è stato segnalato che la mamma con le due figlie risultate oggi positive al Covid19 non sono residenti a Ercolano ma a Portici».

