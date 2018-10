Torre Annunziata, bomba alla pescheria del figlio di un giontiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Ottobre 2018, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 10:04

TORRE ANNUNZIATA - Ancora una bomba della camorra. Non si ferma l'escalation di avvertimenti a suon di ordigni artigianali nei quartieri caldi di Torre Annunziata. Stavolta è stata presa di mira la pescheria del figlio incensurato di Salvatore Ferraro, alias o capitano, uno degli ex residenti di Palazzo Fienga e ritenuto uno dei personaggi di punta del pizzo per il clan Gionta. Intorno alla mezzanotte, la Nunziata, cuore pulsante del Quadrilatero delle Carceri, il rione dove si trova tuttora la maggior concentrazione di affiliati al clan Gionta, è stato scosso dal boato. Un'esplosione potente, avvenuta fuori la pescheria di via Dogana, che ha causato danni a una delle saracinesche.