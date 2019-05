Giovedì 16 Maggio 2019, 13:09

Viaggiava contromano in una strada del Penniniello, quartiere di Torre Annunziata. Fermata, è stata trovata in possesso di droga e arrestata. Per questi motivo i carabinieri della sezione operativa oplontina hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio una 47enne, già nota alle forze dell'ordine per reati specifici. La donna è stata notata nel corso di un servizio antidroga mentre alla guida di un motorino percorreva contromano una strada del Penniniello. I militari dell'Arma l'hanno subito fermata per sottoporla ai controlli di rito e, tenuto conto dell'atteggiamento ansioso ritenuto esagerato rispetto alla situazione, l'hanno sottoposta a perquisizione da personale femminile. Nella borsa infatti aveva 374 grammi di cocaina in due involucri. L'arrestata è stata portata nel carcere femminile di Pozzuoli.