Il piccolo Saverio «batte» Messi: ora Immobile ha un erede a Torre Annunziata

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Telecamera accesa, telefono poggiato su una sedia e pallina da tennis in mano. Si allontana qualche passo e poi inizia a palleggiare: destro, sinistro e poi ancora destro. Quando alla fine si ferma i più pazienti hanno contato 206 palleggi, molti più di quanti ne abbia fatto uno dei più grandi nomi del calcio moderno, Leo Messi che si è fermato a 198. A battere il record, non solo per il numero ma anche per l'età, visto che ha appena 10 anni, è stato, il cui video sta girando da mesi in rete. Nato a Torre Annunziata e cresciuto calcisticamente con il mister, il giovanissimo atleta, adesso al Napoli, è solo l'ultimo promettente calciatore di una città che ha dato i natali a molti campioni di diverse discipline sportive. L'ultimo, quello che ha portato il nome della città in giro per il mondo, lo scugnizzo biondo cresciuto nei quartieri storici, è il capocannoniere della serie A di calcio e scarpetta d'oro come miglior goleador europeo Ciro Immobile. È il terzo italiano in assoluto ad aver raggiunto il prestigioso premio continentale, dopo, il miglior marcatore di sempre in una singola stagione, al pari di, con 36 gol in 37 partite.L'attaccante della Lazio ha ricevuto un tributo dall'amministrazione comunale, che ha reso omaggio nella sala consiliare oplontina. Il sindacoha festeggiato Immobile, donandogli diverse opere a partire da una copia di un affresco della Villa di Poppea e l'opera di Francesco Agnello, artista di origini torresi residente a Parigi, i cui mosaici in pixel art si possono trovare nelle strade della capitale francese, di Ajaccio, Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam e Los Angeles. «Il fatto che tu sia qui dimostra ancora una volta la tua grande umiltà». Ha detto il primo cittadino, aggiungendo: «Spero che il tuo esempio sia da sprono per tanti giovani ad andare su percorsi fatti di rettitudine, perché la situazione nella nostra città è ancora, purtroppo, drammatica». È la seconda volta in pochi anni che l'attuale sindaco rende omaggio ad Immobile che non ha mai dimenticato le sue origini, quella sua città che è diventata European Community of Sport 2020. Un territorio che, forse per la fame di riscatto soprattutto da quei quartieri dove il degrado e il peso della camorra sono più pesanti da sopportare, vede tanti giovani legati allo sport e al calcio, veicolo di speranza per una vita diversa per chi nasce nelle strade di camorra.«Ai giovani ricordo che devono avere costanza, pazienza e umiltà perché se sono arrivato a questo traguardo è proprio perché sono rimasto il ragazzo di sempre, cresciuto in questi vicoli, e non mi sono montato la testa», ha detto Ciro Immobile con quel suo sorriso di sempre e il pensiero a quel suo coetaneo morto giovane per mano della camorra, il giornalista Giancarlo Siani. Il bomber della Lazio e della nazionale, infatti, si è fatto immortalare sotto la targa che il Comune ha dedicato al cronista del Mattino in quella sala consiliare dove Ciro è entrato osannato. «Questa città ha continuato il calciatore deve ricordare per sempre il suo nome, lo deve raccontare ai giovani perché rappresenta un esempio concreto di sacrificio e di chi ha inseguito un sogno senza fermarsi mai. È stato ucciso ha concluso Ciro Immobile ma non ha mai mollato».