Torre Annunziata, 400 episodi di spaccio di droga: arrestati due pusher

Gestivano una florida attività di spaccio di droga nel quartiere Murattiano a Torre Annunziata , tanto che gli inquirenti durante le indagini hanno potuto documentare più di 400 episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Per questo motivo i finanzieri del comando provinciale di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all'arresto di due persone accusate di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Le indagini sono scaturite da un'attività di polizia giudiziaria d'iniziativa del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata eseguita il 24 giugno 2020 quando, nel corso di una perquisizione, era stato rinvenuto un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente (due involucri di cellophane elettrosaldati contenenti rispettivamente 100 e 95 grammi di marijuana) nel garage di pertinenza dell'abitazione di un pluripregiudicato della zona.

Le successive attività tecniche (intercettazioni telefoniche, riprese video, gps), insieme ad interventi mirati, hanno consentito di individuare una rete di spaccio di sostanze stupefacenti nel rione conosciuto come «Murattiano» del centro storico, piazza gestita dai due soggetti coinvolti nel provvedimento cautelare, i quali si sarebbero resi responsabili di circa un centinaio di episodi di cessione di marijuana, avvenuti non solo all'interno delle abitazioni degli indagati, ma anche per strada, in prossimità di plessi scolastici, attraverso uno spaccio «itinerante», previo appuntamento telefonico con gli acquirenti. Complessivamente, nel corso delle investigazioni, sono stati ricostruiti circa 426 episodi di cessione illecita di sostanze stupefacenti, che venivano effettuati principalmente in prossimità di alcuni plessi scolastici di Torre Annunziata anche nei confronti di minori, nonché all'interno di un'abitazione adibita a «piazza di spaccio». Oltre ai due arresti, dall'inizio delle indagini sono stati anche eseguiti due arresti in flagranza di reato; eseguita lo scorso 17 gennaio 2022 un'ordinaza cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti; sequestrati 554,6 grammi di marijuana; 154 di cocaina e segnalate sei persone al prefetto quali consumatori di sostanza stupefacente. Durante le ultime attività, i militari della Guardia di Finanza, avvalendosi anche di unità cinofile antidroga, nel corso delle perquisizioni hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 1,8 grammi di marijuana e la somma di 19.170 euro. Al termine delle formalità di rito i due arrestati (dei quali non sono state fornite le generalità) sono stati portati nel carcere napoletano di Poggioreale.