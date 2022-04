Torre Annunziata, albergo della gioventù nella villa sottratta al clan Cesarano

Un albergo della gioventù in un bene sottratto alla criminalità organizzata. E' quello che sorgerà a Torre Annunziata, dove oggi si è svolta la cerimonia di inaugurazione del progetto «Villa Cesarano: un bene confiscato alla camorra, restituito alla comunità».

La presentazione dell'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Finetica Onlus e dalla cooperativa Sociale Metanova, assegnataria del bene, in collaborazione con il Comune di Torre Annunziata dove verrà inaugurato l'Albergo Libera Gioventù: luogo di incontri, di culture, di memorie e di ricerche. Presente tra gli altri il commissario prefettizio del Comune di Torre Annunziata, Antonio D'Acunto, che in una nota «ha espresso soddisfazione per l'acquisizione di un bene sottratto alla criminalità e per il suo utilizzo a fini sociali».