Torre Annunziata, alto impatto: 145 persone identificate, verifiche sui detenuti ai domiciliari

Ieri gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i militari del comando provinciale della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 145 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, controllati 111 veicoli e contestate due violazioni del codice della strada per divieto di sosta e fermata; inoltre, sono state controllate 8 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Infine, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovata in possesso di 4 grammi di marijuana.