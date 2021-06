Torre Annunziata, arrestato l'ex vicesindaco Ammendola: tangenti per i lavori anti-Covid nelle scuole

Tangentopoli al Comune di Torre Annunziata: in manette l'ex vicesindaco Luigi Ammendola. I finanzieri del gruppo e della compagnia di Torre Annunziata hanno notificato questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura oplontina, nei confronti dell'ex vicesindaco, fedelissimo del consigliere regionale Mario Casillo.

Ammendola sarebbe coinvolto nella vicenda delle mazzette sulla spiaggia delle Sette Scogliere che ha visto l'arresto in flagranza, lo scorso dicembre, dell'allora capo dell'ufficio tecnico Nunzio Ariano, che aveva incassato la bustarella da 10mila euro per i lavori di messa in sicurezza alle norme anticovid delle scuole cittadine. Ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prossime ore.

Ariano è in carcere da oltre sei mesi, mentre ad Ammendola sono state revocate le deleghe dal sindaco Vincenzo Ascione subito dopo lo scoppio dello scandalo mazzette.