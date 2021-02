Da Torre Annunziata a Terzigno raffica di arresti per droga e denunce

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del 10° Reggimento Campania del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, incentrato a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi.

Castellammare, controlli a tappeto dei carabinieri: 2 persone arrestate, 3 sanzioni covid

A Torre Annunziata, un 27enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, alla guida della propria autovettura, non si è fermato all’alt imposto dai militari durante un posto di controllo nei pressi della zona commerciale di via Settetermini, dandosi alla fuga. Due pattuglie della Sezione Radiomobile lo hanno raggiunto e fermato dopo un inseguimento durato pochi minuti. Sottoposto a perquisizione, il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di marijuana. Ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.



Nel territorio di confine tra Pompei e Castellammare di Stabia, i militari della Sezione Operativa hanno dato corso ad una serie di appostamenti finalizzati a individuare e reprimere condotte inerenti lo spaccio di stupefacenti. Un 24enne, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 33 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi, occultati nella cantina della propria abitazione. Per il giovane è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.



Grazie all’impiego delle unità cinofile, che hanno battuto terreni e casolari abbandonati, sono stati rinvenuti altri 457 grammi di hashish, suddivisi in diversi panetti (in foto).



A Terzigno, i militari della Stazione Carabinieri hanno arrestato un 51enne, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente. I carabinieri, dopo aver accertato plurime violazioni alle prescrizioni, hanno eseguito un provvedimento di aggravamento a suo carico, sottoponendo l’uomo agli arresti domiciliari.



Numerosi i posti di controllo e le verifiche eseguite soprattutto nell’area sud di Torre Annunziata. Un 22enne ristretto agli arresti domiciliari è stato denunciato, dopo essere stato sorpreso mentre transitava all’esterno della propria abitazione. 152 persone e 79 veicoli sono stati controllati.

16 le contravvenzioni al codice della strada elevate e 2 le patenti ritirate. Uso del cellulare alla guida, mancato uso delle cinture di sicurezza e mancata copertura assicurativa le violazioni più frequenti. Rinvenuti e sequestrati anche 2,2 kilogrammi di sigarette di contrabbando.



Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli sul rispetto delle normative anti-covid. Tra Torre Annunziata e Pompei sono state sanzionate 24 persone, nella maggior parte dei casi per mancato rispetto del divieto di spostamento tra comuni.



