Torre Annunziata, quattro arresti oggi: estorsione anche al Savoia calcio

I carabinieri del gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia, a carico di quattro persone.

Tra i soggetti vittime di vari tentativi di estorsione figura anche la squadra di calcio del Savoia. I quattro soggetti destinatari dell'ordinanza sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso e di estorsione, aggravati sia dalle modalità mafiose sia dall'agevolazione al clan Gionta, operante tra Torre Annunziata e le zone limitrofe. In particolare, gli episodi estorsivi per i quali si procede sarebbero stati commessi, rispettivamente, ai danni di un elettricista (in forma tentata), della società sportiva Savoia e dell'amministratore di una rivendita di pesce.