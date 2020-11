Torre Annunziata, nell'aula del tribunale con una pistola giocattolo: denunciato

Torre Annunziata. Si presenta in aula ed estrae una pistola giocattolo dal giubbotto: disarmato e denunciato. È accaduto ieri mattina in una delle aule della sezione Civile del tribunale di Torre Annunziata.

Un uomo di Torre del Greco, invalido al 100% e affetto da una seria patologia psichica, era stato convocato al palazzo di giustizia per la nomina del suo giudice tutelare. Un'udienza che rappresenta una prassi, alla quale si era presentato accompagnato dal sul avvocato. Appena entrati in aula, però, l'uomo ha estratto una pistola dal giubbotto ed ha cominciato a giocarci. Subito è intervenuto il suo legale, che gli ha sfilato l'arma di plastica dalle mani. Nel frattempo, però, tutti i presenti si sono immediatamente allontanati ed è scattato il protocollo previsto in questi casi.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i finanzieri in servizio all'interno del palazzo di giustizia oplontino. Ai carabinieri è spettato il compito di identificare e ascoltare tutti i presenti, mentre i finanzieri hanno verificato il corretto funzionamento del metal detector che non aveva rilevato la presenza della pistola semplicemente perché si trattava di un'arma giocattolo completamente in plastica.

Al termine di tutte le operazioni, la pistola giocattolo è stata sequestrata, mentre l'invalido di Torre del Greco è stato denunciato a piede libero alla Procura di Torre Annunziata per interruzione di pubblico servizio.

