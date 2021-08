Torre Annunziata, baby gang imbrattata la chiesa con scritte pro Lega

Scritte pro Lega per imbrattare la facciata della chiesa in pieno centro. È accaduto a Torre Annunziata, all'esterno della chiesa della Santissima Trinità di via Gino Alfani, la curva della movida preferita dai giovani oplontini, dove questa mattina don Ciro Cozzolino - tra l'altro referente cittadino di Libera - ha trovato diverse scritte e simboli. Tra queste un "W Lega N" interrotto.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Sorrento, 160 persone controllatenel week end: multe per 2mila euro LA TRAGEDIA Castellammare, ragazza muore asfissiata nella barca in fiamme a... IL CASO Green pass, donna va al ristorante senza certificato e i carabinieri... L'EPIDEMIA Vaccini agli studenti della penisola sorrentina: oggi open day al...

«Un atto vandalico - scrive su Facebook don Ciro - è stato consumato sulle mura della parrocchia della SS. Trinità. È evidente che si tratta dei soliti baby che per scherzo compiono gesti che, oltre a creare danni alla comunità, offendono anche la sensibilità religiosa delle persone. Poiché certi gesti vanno censurati, invito quanti sono a conoscenza di qualche elemento utile di farsi avanti. Sono fiducioso che nelle prossime ore chi ha avuto la brillante idea di imbrattare le pareti della chiesa si faccia avanti per chiedere scusa. Dopo gli spari, le risse adesso anche la parrocchia speriamo che non trovarci di fronte a situazioni più gravi. La sicurezza è una condizione indispensabile per poter vivere in una società civile».