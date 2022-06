Torre Annunziata, bambina morta annegata in mare: Vittoria aveva 4 anni, era in spiaggia con la mamma

Ore di apprensione a Torre Annunziata per le condizioni di una bambina ritrovata priva di conoscenza in mare nei pressi del lido Risorgimento.

La piccola Vittoria, cinque anni, era in spiaggia con la madre e la sorellina più piccola: intorno alle 15 la mamma ne ha denunciato la scomparsa. La bambina è stata poi ritrovata in acqua e trasportata in ospedale a Castellammare di Stabia ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione prima del personale del 118 e poi dei medici dell'ospedale San Leonardo. Disperazione da parte dei familiari all'esterno del pronto soccorso, per l'ennesima tragedia in mare.

La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla tragedia: sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri della compagnia oplontina.

La salma della piccola resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia che sarà fissata nei prossimi giorni.