Ancora casi di contagio al Covid-19 negli istituti di Torre Annunziata: sindaco chiude una scuola dell'infanzia fino al 31 gennaio. A specificarlo è lo stesso primo cittadino, Vincenzo Ascione, che in un comunicato diramato dal suo ufficio stampa spiega che «a seguito di una nota trasmessa dall'Asl Napoli 3 Sud-Uopc Ambito 5, nella quale veniva comunicata la positività di due alunne al Covid-19» è stata emanata «un'ordinanza che stabilisce la chiusura della scuola dell'infanzia del quarto circolo didattico C. N. Cesaro fino al prossimo 31 gennaio».

Il provvedimento firmato dal primo cittadino stabilisce, inoltre, l'estensione dell'intervento di sanificazione straordinaria dell'intero istituto scolastico. Il dirigente scolastico del Cesaro, Maria Pisciuneri, ha fatto sapere che «gli alunni saranno impegnati nella didattica a distanza» e che dovranno «sottoporsi nell'immediato a tampone per escludere che siano stati contagiati; di osservare, anche se di esito negativo il tampone, la quarantena domiciliare fiduciaria fino all'esito negativo di un secondo tampone cui si sottoporranno non prima del decimo giorno dall'ultima volta che hanno frequentato la scuola; di contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per comunicare l'eventuale comparsa di sintomi».

