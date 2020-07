Torre Annunziata, barca si capovolge e affonda: feriti ma salvi i quattro naufraghi

Una barca viene travolta da una serie di onde, si capovolge e affonda. I quattro naufraghi vengono salvati dalla Capitaneria di Porto, ma restano feriti per gli urti contro gli scogli. L'episodio è avvenuto poco fa nelle acque antistanti il porto di Torre Annunziata, dove una piccola imbarcazione con a bordo due uomini e due donne è stata investita da alcune forti onde che ne hanno causato il capovolgimento. La scena, per fortuna, non è passata inosservata ed alcuni bagnanti hanno immediatamente allertato la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia che ha subito inviato sul posto il Battello Veloce A56 Hurricane già in mare per pattugliamento marittimo.

LEGGI ANCHE Rissa in piazza Duomo a Nola tra italiani e immigrati egiziani: quattro denunciati

A causa delle forti correnti e del mare mosso, la barca si è andata ad infrangere su una delle barriere frangiflutti presenti sul litorale, colando a picco in pochi minuti. Per fortuna le persone presenti a bordo sono riuscite a raggiungere gli scogli e, ma sono rimaste ferite in maniera lieve anche alla testa a causa degli urti con la scogliera. Nonostante il mare mosso, i quattro sono stati tratti in salvo via mare, perché era impossibile accedere via terra in quella zona. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 per i soccorsi.

«Si raccomanda a tutti i diportisti la massima prudenza – l Comandante della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Ivan Savarese – e di prestare sempre la massima attenzione. Si consiglia, infine, di evitare di uscire in mare con condizioni meteo marine particolarmente avverse, che possano creare potenziali pericoli»

Ultimo aggiornamento: 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA