Torre Annunziata, blitz dell'Antimafia al Comune: perquisito anche il sindaco

Torre Annunziata. È in corso dalle prime luci dell'alba un blitz delle forze dell'ordine coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli negli uffici comunali oplontini e a casa di alcuni politici e funzionari. Perquisizione in corso a casa del sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, del presidente del consiglio Giuseppe Raiola e del responsabile dell'ufficio tecnico, Gino Di Donna.

Stamattina era previsto il consiglio comunale che non si è affatto tenuto. Nell'aula, rimasta vuota, non è entrato nemmeno il segretario generale e responsabile anticorruzione Lorenzo Capuano per appurare l'assenza dell'assise. Pochi consiglieri, in ordine sparso, sono passati fuori gli uffici di via Schiti. Sguardi bassi e poche parole da parte degli esponenti del consiglio.