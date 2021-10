Controlli diffussi tra Torre Annunziata e Boscotrecase: sequestrate armi e droga, un denunciato

Ieri gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e della squadra mobile e i militari del comando provinciale della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, delle unità cinofile antidroga dell’ufficio prevenzione generale e della guardia di finanza e di personale dei vigili del fuoco, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Boscotrecase e nel Rione Penniniello di Torre Annunziata.

APPROFONDIMENTI L'EVASORE Torre del Greco, evade i domiciliari: 35enne arrestato e scortato in... L'INCHIESTA Mazzette a Torre Annunziata, altro ordine di arresto per l'ex... LA MOVIDA Movida violenta a Pompei, giovane armato di pietre: resta grave...

Nel corso dell’attività sono state identificate 105 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllati 71 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestata una violazione del codice della strada per mancata copertura assicurativa.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo in via Chiesa Vecchia a Boscotrecase presso l’abitazione di un uomo dove hanno scoperto 16 munizioni calibro 22, 17 grammi circa di marijuana e un bilancino di precisione e hanno denunciato V.G, 32enne di Boscotrecase con precedenti di polizia, per detenzione abusiva di munizioni di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

LEGGI ANCHE Beni confiscati alla camorra a Torre Annunziata, si indaga sul Comune distratto

Infine, i finanzieri hanno rinvenuto nel Rione Penniniello a Torre Annunziata, nascosto dietro un contatore per la fornitura di energia elettrica, un involucro con 8 grammi circa di cocaina ed hanno sanzionato amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di 1,7 grammi di marijuana.