Torre Annunziata, cadono calcinacci in tribunale: aula chiusa al pubblico

Gli spalti dell'aula penale Nitrato Izzo sono a rischio crollo calcinacci. Per questo motivo, durante il weekend i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo al tribunale di Torre Annunziata disponendo la chiusura parziale dell'aula di udienza. I sigilli sono stati apposti solo agli spalti e l'accesso all'aula - già limitato per l'emergenza Covid-19 - è riservato adesso solo alle parti in causa.

Da alcuni mesi sono evidenti i segni di infiltrazioni e dal soffitto cadono pezzi di intonaco, fortunatamente finora senza conseguenze. Nelle prossime settimane saranno effettuati i lavori di messa in sicurezza. La scorsa estate, per un guasto, fu chiusa l'aula Siani.

