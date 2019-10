Cancelli blindati alle abitazioni, blitz nel rione di Gomorra

Giovedì 3 Ottobre 2019, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 19:02

TORRE ANNUNZIATA - Cancelli con vetri blindati. Così si difendono i pusher del Parco Penniniello di Torre Annunziata. Dopo le bombe e l'agguato in cui è rimasta ferita una donna incensurata, i carabinieri della compagnia oplontina, guidati dal maggiore Simone Rinaldi, supportati da quelli del Reggimento Campania, hanno passato nuovamente al setaccio il rione di edilizia popolare, scelto due volte come set, prima per il film sull camorra I Milionari, poi per ambientare la casa del boss Savastano della serie tv Gomorra.Grazie alla collaborazione di personale tecnico dell’ufficio comunale, i carabinieri hanno rimosso 5 barriere metalliche – una di queste dotata di vetro blindato – realizzate abusivamente in aree condominiali degli isolati 9 e 11.Controlli e sequestri dei carabinieri sono stati effettuati in tutto il quartiere. Trovate 2 piante di cannabis indica sul lastrico solare dell’isolato 9, mentre una terza è stata individuata nell’isolato 7. Due i tossicodipendenti segnalati alla Prefettura e 2,70 i grammi di marijuana sequestrati. In totale sono state 54 le persone identificate, 28 i veicoli controllati: 11 le contravvenzioni al codice della strada.