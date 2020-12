Una persona denunciata per furto di energia elettrica e due bar chiuso per il mancato rispetto delle norme anti-contagio. E' il bilancio di un ampio servizio di controllo condotto dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata . Le attività hanno riguardato in particolare i rioni di edilizia popolare Penniniello di Torre Annunziata e il Piano Napoli di Boscoreale, dove sono state effettuate diverse perquisizioni e posti di controllo durante quali sono state 66 le persone controllate e 29 i veicoli sottoposti a verifica, con cinque sanzioni al codice della strada elevate.

In particolare un uomo di 51anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per furto di energia elettrica. Aveva infatti manomesso il contatore della propria abitazione, sottraendo così in maniera abusiva i consumi dalla rete pubblica. In piazza Risorgimento ed in via via Vittorio Veneto, inoltre, i militari dell'Arma hanno individuato diversi avventori agli ingressi ed all'interno di due bar mentre consumavano alimenti e bevande, in assenza dei dispositivi di protezione ed in violazione delle normative anti-Covid. Per i due esercizi è scattata la sospensione amministrativa delle attività per cinque giorni, mentre tutti i clienti sono stati multati.

