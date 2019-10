Reagisce alla rapina, avvocato napoletano colpito in testa con l'accetta: è grave

TORRE ANNUNZIATA - Reagisce alla rapina, il bandito è armato di accetta e gli sferra un colpo alla testa. È in prognosi riservata un giovane avvocato di Torre Annunziata, che intorno alle 3 di questa notte è stato vittima di una violenta rapina in via Solferino, mentre rientrava a casa.



Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che, agli ordini del maggiore Simone Rinaldi, hanno già individuato e fermato un sospetto, ora trattenuto in caserma.



Il ferito, un giovane avvocato di 27 anni, è stato soccorso dal personale del 118 ed ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Boscotrecase per una brutta ferita alla testa e varie lesioni all'addome e ai piedi. Secondo i medici se la caverà, ma tra poco sarà trasferito all'ospedale del Mare di Napoli per il prosieguo delle cure.

Sabato 5 Ottobre 2019, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 09:38

