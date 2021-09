Omicidio Cerrato a Torre Annunziata: ai domiciliari il quarto uomo della gang

Arrestato perché accusato di essere il quarto uomo dell'omicidio di Maurizio Cerrato, il Riesame gli concede i domiciliari. Per il tribunale della libertà l'accusa per Francesco Cirillo, 67enne di Torre Annunziata, è quella di concorso anomalo in omicidio volantario.

Assistito dall'avvocato Antonio Iorio, Cirillo ha spiegato di aver, sì, partecipato alla spedizione punitiva, ma che non c'era l'intenzione di ammazzare il 61enne, accorso in via IV Novembre per soccorrere la figlia dopo una lite per un parcheggio.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Ucciso nel parcheggio per difendere la figlia, l'assassino... LA SVOLTA Ucciso per il parcheggio a Torre Annunziata, arrestato il quarto... IL CASO Ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata, scarcerato uno dei 4...

Restano in carcere i fratelli Giorgio e Domenico Scaramella e Antonio Cirillo, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio, avendo sferrato la coltellata mortale a Maurizio Cerrato.

Dopo aver letto le motivazioni che hanno spinto il Riesame a rimodulare l'accusa nei confronti di Francesco Cirillo, la Procura di Torre Annunziata valuterà se ricorrere contro la decisione che, di fatto, concede il beneficio degli arresti a casa al 70enne pluripregiudicato.

.