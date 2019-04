Torre Annunziata, controlli al casello: presi con 40 grammi di marijuana

I due sono stati fermati e controllati. Durante la perquisizione, i finanzieri hanno scoperto la grossa cifra in contanti sotto al sediolino guidatore, quindi hanno approfondito il controllo trovando anche la marijuana. Naclerio ha confessato di essere lui il proprietario della droga, mentre i sospetti iniziali erano ricaduti sul 32enne, con precedenti anche per coltivazione di canapa indiana. Ora, il 35enne attende il rito direttissimo.

Martedì 30 Aprile 2019, 20:23 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 20:38

Torre Annunziata. In auto con un amico, trasporta 40 grammi di marijuana e 15mila euro in contanti: arrestato. In manette è finito Pasquale Naclerio, 35 anni, residente ad Agerola come il 32enne, pregiudicato, che era alla guida della Fiat Cinquecento fermata ieri sera dai finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata durante alcuni controlli nei pressi del casello autostradale oplontino.