Torre Annunziata, controlli dei carabinieri: un arresto e tre denunce

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata in alcuni dei rioni della città ma anche vicinanza al cittadino con presidi nelle aree commerciali e pattuglie a piedi. Con le festività natalizie alle porte, i militari vogliono garantire una presenza visibile e rassicurante lungo le arterie della città. Attività svolta con la collaborazione del reggimento Campania, dei nuclei di pronto intervento di Napoli, del nucleo cinofili di Sarno e dei carabinieri elicotteristi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Bombole gpl fuorilegge, sequestrate tre tonnellate di liquido... L'INCIDENTE Incidente a Napoli, auto si ribalta al corso Vittorio Emanuele: due... I CONTROLLI Napoli, l'ultima trovata dei falsari: aria condizionata...

In manette un 68enne del posto, arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. Sconterà 4 anni e 6 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'ordine di esecuzione prende le mosse da un'attività di indagine condotta dai carabinieri della sezione operativa locale nel 2016.

Denunciata per detenzione di droga a fini di spaccio una 29enne del rione «Ex Deriver», già nota alle forze dell'ordine. Nella sua abitazione i militari hanno trovato marijuana e due contenitori contenenti residui di cocaina. E ancora un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 2 cellulari.

Dovranno invece rispondere di furto due incensurati di Boscoreale, di 48 e 25 anni, sorpresi in auto con materiali di idraulica ed elettronica appena rubati in un negozio del centro città. Controllati durante un posto di controllo, sono stati denunciati.

Sanzioni anche per il greenpass. Tre le persone sorprese a bordo di mezzi pubblici senza la prevista certificazione.

Due i giovani segnalati alla prefettura perché in possesso di droga per uso personale. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.