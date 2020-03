Coronavirus: martedì a Torre Annunziata sanificazione dei locali, chiuso il tribunale

Torre Annunziata. "Intervento di igienizzazione e sanificazione integrale", martedì chiusi il tribunale e l'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata. La decisione è stata presa questa mattina dal presidente del tribunale, Ernesto Aghina, dopo un confronto con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.



"Restano esclusi dal divieto solo i processi per direttissima e quelli con detenuti che si terranno comunque" fa sapere in una nota Luisa Liguoro, presidente degli avvocati oplontini.



Ieri pomeriggio, la dura presa di posizione dell'Ordine degli Avvocati aveva portato alla redazione di un documento di diffida, nel quale si chiedeva lo "stop a tutte le attività giudiziarie fino a quando non saranno effettuate le opere di sanificazione e disinfezione dei locali del Tribunale e dei Giudici di Pace" per prevenire i contagi da coronavirus Covid-19.



Già in settimana, due giudici del tribunale di Torre Annunziata avevano deciso autonomamente di effettuare le udienze a porte chiuse, per evitare il sovraffollamento e facendo entrare solo chi era interessato. L'accesso alle due aule più piccole era stato regolato dai carabinieri.



Per la sanificazione degli uffici del Giudice di Pace di Gragnano e di Sorrento, invece, provvederanno quanto prima i Comuni interessati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA