Crollo palazzina a Torre Annunziata: quattro condanne a 45 anni di carcere per omicidio colposo

Tragedia di Rampa Nunziante: quattro persone condannate per il crollo che causò otto morti tra cui due bambini. La sentenza sui fatti del 7 luglio 2017 è stata emessa poco fa dal giudice monocromatico del tribunale di Torre Annunziata, Francesco Todisco.

Condannato a dodici anni e mezzo Gerardo Velotto, proprietario dell'appartamento in cui erano in corso i lavori. Dodici anni per l'architetto Massimiliano Bonzani e undici anni per il collega Aniello Manzo, ritenuti i due direttori dei lavori. Nove anni e mezzo per l'operaio Pasquale Cosenza, esecutore materiale delle opere edilizie. Assolti dalle accuse di omicidio colposo plurimo e crollo colposo gli avvocati Massimiliano Lafranco e Roberto Cuomo, quest'ultimo amministratore di condominio del palazzo crollato al civico 15 di Rampa Nunziante a Torre Annunziata. I due sono stati condannati a un anno per i falsi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Nuova frana a Torre Annunziata: paura a ridosso della movida IL PROCESSO Palazzo crollato a Torre Annunziata, il pm: «Negligenza e...

Tensione in aula dopo la lettura del dispositivo. Alcuni familiari delle vittime hanno provoto ad aggredire Velotto, unico imputato presente in aula. Passa, dunque, la tesi della pm Andreana Ambrosino e della Procura di Torre Annunziata. Tra 90 giorni le motivazioni.

Per l’accusa di falso ideologico, un anno ciascuno per Rosanna Vitiello, Ilaria Bonifacio, Marco Chiocchetti. Assolti Roberta Amodio, Rita e Giuseppe, Donatella Buongiovanni e Mario Cirillo. Era già stata chiesta l’assoluzione per Emilio Cirillo e Luisa Scarfato.