Ancora vittime per il Covid-19 a Torre Annunziata. A riferirlo attraverso una nota è il sindaco della città vesuviana Vincenzo Ascione, che segnala come nelle ultime ore siano state registrate altre due vittime tra le persone in precedenza risultate positive al tampone del Coronavirus. «L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di altri due nostri concittadini - afferma il primo cittadino - Ai familiari delle vittime va il nostro affettuoso pensiero in questo momento di grande dolore».

Sale a quota venti il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia a Torre Annunziata. Nelle ultime 72 ore inoltre, stando sempre alle informazioni date dal sindaco, sono stati registrati sessanta nuovi casi di positività e 69 avvenute guarigioni. Sulla scorta di questi numeri, il dato complessivo dei cittadini attualmente contagiati passa a 385, dodici dei quali ricoverati.

