Torre Annunziata, a spasso nell'auto (rubata) con la pistola a salve: denunciati due 20enni

Martedì 21 Agosto 2018, 20:22

Nella notte i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno sorpreso su via Provinciale Schiti due ragazzi con aria sospetta: entrambi 20 anni, entrambi di Pompei, erano a bordo di una Lancia Y poi risultata rubata a Sorrento ed erano in possesso di una pistola a salve privata del tappo rosso, sette cartucce a salve e tre grammi di marijuana.Denunciati per ricettazione e porto abusivo di arma da fuoco, sono stati anche segnalati alla prefettura come assuntori di stupefacente.