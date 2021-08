Controlli a Torre Annunziata e Boscoreale: un arresto, due denunce e un sequestro

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del reggimento “Campania”, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio ad “Alto impatto” disposto dal comando provinciale di Napoli incentrato a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi. Sono stati eseguiti serrati controlli nei luoghi di maggiore concentrazione di persone e di maggior transito veicolare. Durante il servizio sono state identificate 75 persone e controllati 47 veicoli. I carabinieri, a Torre Annunziata, hanno arrestato in flagranza un 20enne per furto aggravato: il ragazzo è stato sorpreso alla guida di un suv, poco prima rubato ad una donna utilizzando una centralina per auto.

A Boscotrecase, invece, è stato denunciato un 42enne, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, sorpreso in compagnia di un pregiudicato, in violazione delle prescrizioni impostegli con la misura della sorveglianza cui è sottoposto. Nel corso delle ispezioni effettuate nelle aree comuni di complessi di edilizia popolare della zona, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un involucro, in parte sotterrato, con all’interno 18 grammi di marijuana. Lo stupefacente era occultato a piano napoli di via settetermini. Durante i controlli al codice della strada, i carabinieri hanno denunciato un 40enne per reiterata guida senza patente, sorpreso alla guida del proprio motociclo senza patente poiché revocata. Il bilancio complessivo dei controlli stradali ha portato a 11 contravvenzioni elevate.