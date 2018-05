Sabato 12 Maggio 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 11 Maggio, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE ANNUNZIATA - Quinto raid messo a segno in pochi mesi: si moltiplicano i furti di pneumatici in città. Stavolta, ignoti hanno rubato un intero treno di gomme, complete di cerchi in lega, da una Fiat 500 X, parcheggiata lungo via Vittorio Veneto, nei pressi di una frequentata pizzeria. Compiuto il furto, come al solito l'automobile è stata poi adagiata su alcuni mattoni. Il fenomeno sta interessando tutti i quartieri di Torre Annunziata, da nord a sud. A segnalare i furti subiti, spesso, sono le stesse vittime attraverso post rabbiosi sui social network.