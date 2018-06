Condannato a otto anni per estorsione, in carcere l'esattore del clan

Mercoledì 6 Giugno 2018, 23:48 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 23:48

TORRE ANNUNZIATA - Deve scontare 8 anni di reclusione per estorsione: va in carcere affiliato al clan Gionta.Felice Savino, 53 anni, alias «peracotta», è stato raggiunto nella sua abitazione di Torre Annunziata dall’ordine di esecuzione pena. Arrestato nel 2015 per estorsione aggravata dal metodo mafioso in un’operazione anticamorra in cui era coinvolto anche il babyboss Valentino Gionta junior, è stato condannato in via definitiva a 8 anni carcere.Per motivi di salute, finora Savino aveva atteso la sentenza ai domiciliari, ma oggi pomeriggio i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata gli hanno notificato l’ordine di arresto, trasferendolo in carcere.