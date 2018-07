In fuga, «dirotta» un'auto di passaggio e si eclissa dopo un folle inseguimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Luglio 2018, 11:09

TORRE ANNUNZIATA - Fugge al posto di blocco, si dà alla fuga, sperona alcune auto in sosta. Quando sembra si sia arreso, fugge ancora dall'auto, lascia la moglie nella vettura, prende un passaggio al volo e riesce a far perdere le sue tracce. È caccia all'uomo in tutto il Vesuviano, dopo lo spericolato inseguimento ad una Fiat Panda avvenuto nella serata di mercoledì, a Torre Annunziata. Vincenzo Cuomo, napoletano, pregiudicato di 49 anni, è ricercato da alcune settimane. Era stato intercettato da una pattuglia della guardia di finanza del gruppo di Torre Annunziata, durante alcuni controlli in strada. Cuomo, che è destinatario di un ordine di arresto per detenzione di arma clandestina con disposizione dei domiciliari in provincia di Campobasso, ha deciso di sottrarsi al controllo.Le informazioni sulla sua identità l'avrebbero portato automaticamente all'arresto e al trasferimento nell'abitazione molisana.