Torre Annunziata. Falsi incidenti: anche tre giudici di pace finiscono in manette. Questa mattina, i militari della guardia di finanza del gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 27 persone indagate per truffa aggravata, falso e altri reati. Tra questi ci sono 3 giudici di pace di Torre Annunziata, una ventina di avvocati e diversi periti. L'inchiesta, coordinata per competenza dalla Procura di Roma, è stata condotta dai finanzieri oplontini.